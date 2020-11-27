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Известия.ru

Рогозин указал на отсутствие необходимости списывать МКС после 2025 года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Несмотря на превышение срока службы некоторых модулей Международной космической станции (МКС), списывать ее пока рано. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано», ― написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев отметил, что речи об отказе России от МКС после 2025 года не идет.

26 ноября на совете РАН корпорация «Энергия» сообщила, что после 2025 года на МКС один за другим начнут выходить из строя важные элементы, заменить которые нет возможности. При этом поддержание работы МКС оценивается в 10–15 млрд рублей. В связи с большими затратами корпорация предложила создать российскую национальную космическую станцию.

Как объяснил Соловьев, ряд элементов на МКС серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя». Поэтому корпорация выступила с предложением отказаться от эксплуатации МКС и создать национальную станцию и пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС.

Независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин рассказал «Известиям», что финансово реализовать в одиночку проект собственной орбитальной станции РФ вряд ли сможет.

В «Роскосмосе» указали, что в 2021 году планируют начать консультации с NASA по вопросам технического состояния МКС и сроков ее эксплуатации.


В июле стало известно, что после того, как станция выработает свой ресурс, российские грузовые корабли «Прогресс» сведут ее с орбиты и затопят в океане. МКС была выведена на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Срок ее эксплуатации планировали продлить до 2030 года.

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Компании
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Прогресс ТГК
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