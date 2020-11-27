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РИА Новости

"Поразит сердце Европы". Шведские журналисты испугались военной мощи РФ

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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 26 ноября/ Радио Sputnik. Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter выпустили материал на тему возрождающейся военной мощи России, которая, по их мнению, якобы является угрозой для европейских стран.

Авторы статьи отметили, что после распада СССР состояние российской армии было хуже, чем в настоящее время. Однако боевые действия в Сирии показали "устрашающие последствия мощного наращивания вооружений", утверждается в публикации.

"Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы", – приводит РИА Новости отрывок из материала.

Кроме того, журналисты выразили мнение, что европейским странам не обойтись без помощи США, и призвали надеяться на то, что Байден "отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии".

Обвинения в адрес РФ в "агрессии" со стороны стран НАТО появляются периодически. В частности, западные политики и журналисты бездоказательно утверждают, будто бы Москва хочет захватить страны Балтии. При этом именно НАТО расширяется к российским границам и проводит учения в регионах, которые входят в сферу интересов страны.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
США
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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