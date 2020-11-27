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РИА Новости

National Interest назвал российский истребитель "убийцей"

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде.

Как отметил эксперт, самолет не обладает стелс-характеристиками и тем не менее является настоящим "убийцей".

Су-35С относится к поколению истребителей 4++. Автор обратил внимание на его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи.

"Су-35С <…> может поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов", — пишет журналист.

Среди вооружений истребителя он выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс".

Автор публикации подчеркнул, что Су-35С проектировался как экспортная модель, но его первым заказчиком были ВКС России.

Первыми иностранными покупателями стали Китай и Индонезия, которая заказала 24 самолета общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов.

Контракт с Пекином на поставку истребителей вместе со вспомогательным оборудованием и запасными двигателями реализуют к концу года. Журналист отметил, что из-за сделки с Россией Китай попал под американские санкции, но не отказался от покупки.

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Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
П-800 Оникс
Су-35С
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