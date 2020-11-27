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РИА Новости

Названы российские "убийцы" турецких беспилотников Bayraktar TB2

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Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведовательные беспилотники (БПЛА), в том числе, турецкие Bayraktar TB2, пишет "Военно-промышленный курьер".

Одним из эффективных средств против ударных беспилотников являются комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", говорится в статье.

Другое отечественное средство против БПЛА — ЗРК "Сосна". Этот комплекс может обнаруживать самолеты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров.

"Зона гарантированного перехвата по дальности — 1,3-10 километров, по высоте — 0,002-5 километров", — говорится в материале.

Автор публикации напомнил, что в России работают над комплексом "Птицелов", боекомплект которого по сравнению с "Сосной" отличается новой ракетой с большей дальностью и высотой перехвата.

Среди других средств борьбы с БПЛА в публикации отмечены ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" и зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".

Автор статьи подчеркнул, что у России достаточно видов вооружений, чтобы "уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным" Bayraktar TB2.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Деривация-ПВО
Птицелов ЗРК
Сосна
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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