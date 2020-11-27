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ТАСС

Страховая сумма по модулю "Наука" для МКС может составить 17,7 млрд рублей

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Также при запуске модуля возможно перестрахование рисков на 52% от общей страховой суммы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который планируется запустить к Международной космической станции (МКС) в апреле 2021 года, могут застраховать на 17,7 млрд рублей. Также при запуске МЛМ возможно перестрахование рисков на 52% от общей страховой суммы (9,06 млрд рублей).

"Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы на апрель 2021 года предусмотрен запуск МЛМ. Стоимость (страховая сумма) МЛМ составляет 17,7 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ о внесении изменений в правила предоставления в 2012-2022 годах субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Также в нем указано, что на основании ответов представителей российского и международного страховых рынков, полученных организациями Роскосмоса и страховым брокером ООО "СБ "РК-Страхование", возможно перестрахование рисков при запуске на 52% от общей страховой суммы (9,06 млрд рублей). "Расходы на выплату страховой премии при страховании на полную стоимость (страховую сумму) МЛМ ориентировочно составят 3,4 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

В проект постановления правительства предлагается внести изменения в том числе связанные с увеличением рекомендуемого максимального размера страхового тарифа исключительно для рисков при запуске и стыковке модуля "Наука" с МКС. "Размер страхового тарифа применяется при страховании запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука" и (или) пуска ракеты космического назначения и стыковки многофункционального лабораторного модуля "Наука" с Международной космической станцией", - отмечается в документе.

"Решения, предлагаемые проектом постановления, направлены на создание дополнительных гарантий достижения целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", так как предусмотренное проектом постановления страховое возмещение позволит осуществить повторно запуск МЛМ, прошедший в аварийном режиме, или компенсировать Российской Федерации затраты на его изготовление и запуск в случае принятия решения о нецелесообразности повторного изготовления и запуска МЛМ", - говорится в пояснительной записке.

Модуль "Наука"

Ранее замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на конец апреля 2021 года, продолжительность его полета до станции составит неделю.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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