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Известия.ru

РКК «Энергия» объяснила предложение отказаться от МКС после 2025 года

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Речи об отказе России от использования Международной космической станции (МКС) после 2025 года не идет, заявил 26 ноября первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

Он отметил, что решение о дальнейшей судьбе станции будет приниматься только на правительственном уровне после детальной проработки решений о работе МКС и переговоров с партнерами. Соловьев подчеркнул, что Россия не отказывается от взаимодействия с партнерами по программе МКС, пишет ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что на совете РАН корпорация «Энергия» сообщила, что после 2025 года на МКС один за другим начнут выходить из строя важные элементы, заменить которые нет возможности. При этом поддержание работы МКС оценивается в 10–15 млрд рублей. В связи с большими затратами корпорация предложила создать российскую национальную космическую станцию.

Как объяснил член-корреспондент РАН, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев, ряд элементов на МКС серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя». Поэтому корпорация выступила с предложением отказаться от эксплуатации МКС и создать национальную станцию и пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС.

Независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин рассказал «Известиям», что финансово реализовать в одиночку проект собственной орбитальной станции РФ вряд ли сможет.

В «Роскосмосе» указали, что в 2021 году планируют начать консультации с NASA по вопросам технического состояния МКС и сроков ее эксплуатации.

В июле сообщалось, что после того, как станция выработает свой ресурс, российские грузовые корабли «Прогресс» сведут ее с орбиты и затопят в океане. МКС была выведена на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Срок ее эксплуатации планировали продлить до 2030 года.

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Россия
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NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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