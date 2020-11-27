"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС

Эксперты раскритиковали проект новой орбитальной станции России

МКС к 2025 году ждет лавина поломок, траты на нее слишком велики и России надо пересмотреть сроки участия в проекте, заявили в РКК "Энергия". В Роскосмосе поспешили опровергнуть мрачные прогнозы и заверили, что о выходе из проекта пока речи не идет. Эксперты считают, что альтернативные МКС проекты, разрабатываемые Россией, станут шагом назад.

Через пять лет Международной космической станции грозят массовые сбои в работе и лавинообразное увеличение числа поломок.

Такой прогноз дали в Ракетно-космической корпорация «Энергия». О судьбе станции в ближайшие несколько лет рассказал на прошедшем Совете РАН по космосу первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - отметил Соловьев.

По оценкам РКК «Энергия», затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. «Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», - отметил чиновник.

Сообщения о неисправностях на российском сегменте МКС действительно поступают все чаще. В 2018 году Роскосмос столкнулся с проблемой дыры, обнаруженной в корпусе корабля «Союз», так и не рассказав за два года о результатах расследования.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Ширина трещины примерно равна толщине волоса. 17 ноября космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги, однако это не помогло устранить утечку воздуха.

Кроме того, в ноябре на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

«Главная проблема в том, что Роскосмос и «Энергия» не информируют общество о проблемах на российском сегменте, не публикуют об этом никакой официальной информации, - пояснил «Газете.Ru» Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России.- Соловьев впервые сказал о том, что есть какие-то проблемы с нашим сегментом, ранее такой информации публично не было. Даже информация о негерметичности в переходной камере «Звезды» появилась благодаря тому, что переговоры идут через американский сегмент. Если бы американцы их не публиковали, мы бы ничего об этом не знали. В NASA есть генеральный инспектор, который оценивает состояние и публикует доклады и обзоры».

На совете Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемый в РКК «Энергия». Предполагается, что РОСС будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также предусматривается беспилотный режим работы. Развертывание, по словам Соловьева, запланировано на период после 2024 года. Работа космонавтов на станции предполагается в вахтовом режиме для снижения радиационной нагрузки на экипаж и эксплуатационных расходов.

Среди задач, которые решит РОСС - дистанционное зондирование, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, геологическая разведка, мониторинг лесного хозяйства и «даже космический туризм».

По мнению Хохлова, главная проблема строительства новой станции - невозможность создания в России базового модуля. На МКС базовым модулем является «Звезда», которая не может быть выведена с МКС, так как она должна будет использоваться при затоплении станции.

«Звезда» - последний базовый модуль, произведенный в России. Базовые модули делали в «НПО машиностроения» в Реутове, сейчас же предприятие относится к военному производству и находится под санкциями США, и на Ракетно-космическом заводе Центра им. М.В. Хруничева модули уже не делают, рассказал Хохлов, добавив, что «Энергия» не может изготавливать крупные модули. «Модуль «Наука» не может быть базовым, у него нет гиродинов для ориентации станции, неполный комплект систем жизнеобеспечения, всего один иллюминатор, направленный на Землю, а этого мало для полноценной научной программы. А модуль НЭМ - периферийный модуль, не имеющий второго стыковочного узла, то есть к нему нельзя стыковать корабли», - отметил специалист.

При этом эксперт выразил недоумение по поводу планов на туризм: «Странно, что Роскосмос и «Энергия» зарабатывают деньги с помощью объектов, которые сделаны за деньги Федеральной космической программы».

«Теперь, когда наши партнеры по МКС следующим шагом будут создавать посещаемую окололунную станцию (здесь посещаемость обусловлена новизной, сложностью другого уровня и удаленностью от Земли), мы откатываемся к посещаемой околоземной станции уровня старых советских "Салюта-6"и "Салюта-7" 1970-1980-х годов2, - констатировал эксперт в области космонавтики, создатель проекта Buran.Ru Вадим Лукашевич. - При том, что даже Китай в ближайшие годы начнет строить на околоземной орбите постоянно обитаемую станцию».

Спустя сутки Роскосмос опроверг сообщения со ссылкой на Соловьева об отказе России от участия в проекте МКС. «Цитата первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия», руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, которое состоялось 25 ноября 2020 года, носила информационный характер и не содержала предложений по прекращению участия в работе МКС.», - заявили в пресс-службе.

Павел Котляр