"Рывок далеко вперед". Военный эксперт об испытаниях "Циркона"

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях в Северном Ледовитом океане гиперзвуковой ракеты "Циркон". Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, что, по его мнению, означает этот успех.
В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.
Ракета стартовала с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.
"Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", ‒ добавляется в релизе.
Предыдущие испытания состоялись в октябре.
Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытания "Циркона".
Он не исключил, что скорость, превышающая 8 Махов ‒ не предел.
По окончании тестов гиперзвуковой комплекс "Циркон" поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее упоминал, помимо морской версии, о разработке "Циркона" наземного базирования.
Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета ‒ свыше тысячи километров.