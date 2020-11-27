"Рывок далеко вперед". Военный эксперт об испытаниях "Циркона"

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях в Северном Ледовитом океане гиперзвуковой ракеты "Циркон". Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, что, по его мнению, означает этот успех.

В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.

Ракета стартовала с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.

"Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", ‒ добавляется в релизе.

Предыдущие испытания состоялись в октябре.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытания "Циркона".

"Гиперзвуковые ракеты определяют технологическое превосходство России над другими государствами мира, ни у кого больше нет ракет, способных летать на такой скорости", ‒ сказал эксперт.

Он не исключил, что скорость, превышающая 8 Махов ‒ не предел.

"Будет ли летать такая техника быстрее? Скорее всего, будет. Если мы достигли такого результата, смогли обеспечить длительный полет на гиперзвуковых скоростях, значит, наши конструкторы уже понимают, как сделать эту скорость выше и полет дальше. То, что наши моряки испытывают эту технику, говорит о том, что Россия технологически вырвалась далеко вперед", ‒ уверен Дмитрий Литовкин.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс "Циркон" поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее упоминал, помимо морской версии, о разработке "Циркона" наземного базирования.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета ‒ свыше тысячи километров.