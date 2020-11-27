Войти
РИА Новости

"Рывок далеко вперед". Военный эксперт об испытаниях "Циркона"

533
0
0
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях в Северном Ледовитом океане гиперзвуковой ракеты "Циркон". Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, что, по его мнению, означает этот успех.

В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.

Ракета стартовала с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.

"Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", ‒ добавляется в релизе.

Предыдущие испытания состоялись в октябре.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытания "Циркона".

"Гиперзвуковые ракеты определяют технологическое превосходство России над другими государствами мира, ни у кого больше нет ракет, способных летать на такой скорости", ‒ сказал эксперт.

Он не исключил, что скорость, превышающая 8 Махов ‒ не предел.

"Будет ли летать такая техника быстрее? Скорее всего, будет. Если мы достигли такого результата, смогли обеспечить длительный полет на гиперзвуковых скоростях, значит, наши конструкторы уже понимают, как сделать эту скорость выше и полет дальше. То, что наши моряки испытывают эту технику, говорит о том, что Россия технологически вырвалась далеко вперед", ‒ уверен Дмитрий Литовкин.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс "Циркон" поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее упоминал, помимо морской версии, о разработке "Циркона" наземного базирования.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета ‒ свыше тысячи километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1164 Атлант
22350
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
02.11.2020
Источник раскрыл подробности испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
27.07.2020
Более 80 кораблей и самолетов: как прошел Парад ВМФ-2020
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 13:53
  • 2
Новая российская космическая станция сможет иметь экипаж до четырех человек - РКК "Энергия"
  • 27.11 13:47
  • 4
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 27.11 13:29
  • 2
США лишают российские самолеты иностранных комплектующих
  • 27.11 13:28
  • 2
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 27.11 13:01
  • 6
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 27.11 12:33
  • 3
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС
  • 27.11 11:46
  • 10
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 27.11 11:36
  • 65
Огневая мощь свободы
  • 27.11 10:59
  • 1
Шмель научит дроны, как пролезть в игольное ушко
  • 27.11 10:55
  • 3
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 27.11 10:47
  • 1
Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны
  • 27.11 08:00
  • 350
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.11 07:38
  • 23
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 26.11 23:52
  • 64
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 23:24
  • 9
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости