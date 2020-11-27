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ТАСС

В РКК "Энергия" заявили, что о прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA via AP

В корпорации подчеркнули, что решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Речь о прекращении эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2025 года не идет, заявил ТАСС руководитель полета российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет, так же как и не говорится о прекращении партнерских отношений", - заявил Соловьев.

По словам руководителя полета РС МКС, решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне "после детальной проработки решений, которые будут предложены Роскосмосу предприятиями отрасли, отвечающими за полет станции, в первую очередь РКК "Энергия", а также [после] обсуждения с партнерами по программе МКС".

Соловьев также подчеркнул, что его доклад на заседании Совета РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС. "Поэтому интерпретация тезисов доклада в ряде СМИ является неверной", - подчеркнул он.

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, в котором он заявил, что уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. По его мнению, многие из них не подлежат замене. Соловьев отметил, что после 2025 года прогнозируется лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, а дальнейшее финансирование станции он оценил в 10-15 млрд рублей.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что в настоящий момент идет завершение технических испытаний, подтверждающих работоспособность МКС до 2024 года и обсуждение с партнерами. Все партнеры, подчеркнул Крикалев, видят заинтересованность в продолжении эксплуатации станции и за пределами 2024 года.

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Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
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