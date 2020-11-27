Российские военные получили партию новых танков Т-90М

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М (последняя модификация основного боевого танка Т-90), сообщили в ведомстве в четверг.

"В войска прибыла партия танков Т-90М "Прорыв", оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой. Эта система, применяемая с комплексом управляемого вооружения, способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным военного ведомства, Казанское высшее танковое командное училище получило танки Т-72Б3М и Т-80БВМ для подготовки будущих офицеров.

"В общевойсковые и танковые соединения продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ", - сообщили в Минобороны.

3 апреля Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.