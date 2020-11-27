«Лотос»: самоходка для десанта

Российские десантники могут получить новую самоходную артиллерию. Вчера, 25 ноября, пресс-служба госкорпорации «Ростех» объявила о завершении приёмо-сдаточных испытаний 120-мм перспективного самоходного артиллерийского орудия «Лотос» (индекс 2С42).

В «Ростехе» указывают, что на испытаниях «Лотос» прошёл порядка 400 км и сделал 14 выстрелов. Этим машина завершила приёмо-сдаточные испытания и подтвердила соответствие заданным тактико-техническим характеристикам.

Испытания САО «Лотос»

«Боевая машина полностью соответствует требованиям по весогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительными скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы. Мы ожидаем, что следующий этап — предварительные испытания — начнётся уже в этом году», — рассказал индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Лотос» построен на шасси БМД-4М. Самоходка оснащена боевым отделением со 120-мм орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. Машина САО менее 18 т, максимальная скорость — 70 км/ч, мощность двигателя — 450 л.с., запас хода — свыше 500 км. Боевой расчёт состоит из четырёх человек. Дальность стрельбы — до 13 км.