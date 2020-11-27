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Известия.ru

Эксперт оценил идею создать национальную космическую станцию в России

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Источник изображения: Фото: TAСС/Nasa via ZUMA Wire

Финансово реализовать в одиночку такой проект, как создание национальной космической станции, у России не получится, рассказал «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в четверг, 26 ноября.

Ранее в этот день в РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в программе МКС и создать национальную станцию. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

«Первое время придется параллельно с финансированием МКС финансировать создание новой станции <...> Это очень значительные деньги, сравнимые на горизонте 10–15 лет с объемом финансирования создания сверхтяжелой ракеты «Енисей» и проекта «Сфера», — сказал Андрей Ионин.

По его мнению, России необходимо объединяться с другими странами для участия в совместных крупных международных космических проектах. В частности, речь идет о пилотируемой комической программе NASA полетов на Луну «Артемида».

«У России есть возможности войти в проект «Артемида». Для этого необходимо создать транспортный энергетический модуль с использование ядерной энергетической установки. Если Россия всерьез возьмется за реализацию этого проекта, гарантирует партнерам, что этот проект будет реализован в четкие сроки, и будет видно, что идут реальные испытания, то Россию возьмут в проект «Артемида» на очень выгодных условиях», — сказал независимый эксперт по космосу.

У «Росатома» уникальные технологии для того, чтобы совершить технологический прорыв в области атомной энергетики в космосе, добавил Андрей Ионин.

По оценкам корпорации «Энергия», траты на дальнейшее финансирование МКС в 10–15 млрд рублей слишком велики. Россия имеет обязательство участия в программе Международной космической станции до 2025 года, добавили в РКК.


Ранее 13 октября США подписали соглашение с несколькими странами по пилотируемой комической программе NASA полетов на Луну «Артемида».

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