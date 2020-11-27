Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться как минимум еще один старт, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Об успешном пуске Минобороны РФ объявило в четверг днем. Ракета стартовала с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, пролетела 450 километров, достигла скорости 8 Махов (9,5 тысяч километров в час) и поразила морскую цель.

Впервые о пуске "Циркона" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Минобороны сообщало в начале октября.

"Два успешных пуска подряд - это уже серьезный шаг к выводу об очень серьезной надежности этой ракеты. Но говорить окончательно о надежности, я считаю, с двух пусков рановато, но, тем не менее, это очень хороший показатель для того, чтобы такой вывод делать в будущем", - сказал Попов.

Он отметил, что ракета приближается к принятию на вооружение. Чтобы начать ее опытную эксплуатацию, может потребоваться еще один пуск, который подтвердит надежность многих систем "Циркона", а не только какой-то одной.