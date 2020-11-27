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РИА Новости

Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться как минимум еще один старт, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Об успешном пуске Минобороны РФ объявило в четверг днем. Ракета стартовала с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, пролетела 450 километров, достигла скорости 8 Махов (9,5 тысяч километров в час) и поразила морскую цель.

Впервые о пуске "Циркона" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Минобороны сообщало в начале октября.

"Два успешных пуска подряд - это уже серьезный шаг к выводу об очень серьезной надежности этой ракеты. Но говорить окончательно о надежности, я считаю, с двух пусков рановато, но, тем не менее, это очень хороший показатель для того, чтобы такой вывод делать в будущем", - сказал Попов.

Он отметил, что ракета приближается к принятию на вооружение. Чтобы начать ее опытную эксплуатацию, может потребоваться еще один пуск, который подтвердит надежность многих систем "Циркона", а не только какой-то одной.

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    "Я считаю, если пуски по комплексной программе проводились, то есть не отдельных узлов, а целого комплекса, то трех успешных пусков достаточно для принятия на вооружение и перевода в категорию опытовой эксплуатации", - добавил Попов.

    Предполагается, что гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.

    По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    Продукция
    Адмирал Горшков
    Циркон-С 3М22
    Компании
    Минoбороны РФ
    Персоны
    Путин Владимир
    Проекты
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