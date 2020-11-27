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Интерфакс-АВН

"Швабе" реализует в Ленобласти инфраструктурный проект в рамках программы диверсификации ОПК

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" установил автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) грузового транзита на участке дороги в Выборгском районе Ленинградской области.

"Ещё два аналогичных объекта появятся в регионе в ближайшем будущем", - сообщила пресс-служба "Швабе" в четверг.

В холдинге напомнили, что на прошедшем в августе Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" прошла конференция "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ней приняли участие "Швабе", Минтранс России, отраслевые организации.

"Ключевой темой в повестке стала интеллектуальная транспортная система в РФ, опыт её создания и обслуживания как часть в развитии экосистемного направления "Умный город", - сказано в сообщении.

Частью проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал проект по установке АПВГК на участке региональной трассы "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" в Выборгском районе. "Швабе" отвечает за создание системы автоматического весогабаритного контроля проезда большегрузов по дорогам Ленинградской области по заказу ГКУ "Ленавтодор". Условия контракта с Ленобластью предусматривают монтаж трёх АПВГК, сообщает пресс-служба.

АПВГК за несколько секунд взвешивает проезжающие транспортные средства. Параметры автомобилей автоматически передаются в центр фиксации административных правонарушений. В случае превышения допустимой весовой нормы груза собственники получат административное постановление для оплаты штрафа.

Пресс-служба холдинга информирует, что "специалисты спроектировали автоматический пункт с учётом требований государственной экспертизы и в соответствии с особенностями именно тех отрезков дорог, где размещаются объекты". Работы также предусматривают замену дорожного полотна, установку метеорологических комплексов и полного комплекта оборудования системы весогабаритного контроля.

Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин отмечает, что введение весогабаритного контроля на федеральных трассах привело к увеличению нагрузки на региональную дорожную сеть, которая на подобную эксплуатацию не рассчитана.

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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