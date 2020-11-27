Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Рособоронэкспорт начал продвижение на внешний рынок мобильной радиолокационной станции (РЛС) разведки и целеуказания "Прима", сообщили в пресс-службе компании-спецэкспортера.

"Мы начинаем продвижение высокомобильной РЛС "Прима", обладающей уникальной способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведенную с применением технологий stealth", - заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, российская РЛС способна интегрироваться в существующие у других стран национальные системы противовоздушной обороны.

"Уверен, что уникальный набор характеристик обеспечит станции отличный экспортный потенциал и выведет на топовые позиции в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока", - сказал Михеев.

В Рособоронэкспорте отметили, что РЛС П-18-2 "Прима" разработки и производства НПО "Алмаз" и "Нител" выполнена на современной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала, обладает повышенной помехозащищенностью и высокой мобильностью. Боевой расчет РЛС составляет два человека, время автоматического развертывания станции - около 5 минут.