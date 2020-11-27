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Интерфакс-АВН

Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок

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Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Струговец

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Рособоронэкспорт начал продвижение на внешний рынок мобильной радиолокационной станции (РЛС) разведки и целеуказания "Прима", сообщили в пресс-службе компании-спецэкспортера.

"Мы начинаем продвижение высокомобильной РЛС "Прима", обладающей уникальной способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведенную с применением технологий stealth", - заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, российская РЛС способна интегрироваться в существующие у других стран национальные системы противовоздушной обороны.

"Уверен, что уникальный набор характеристик обеспечит станции отличный экспортный потенциал и выведет на топовые позиции в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока", - сказал Михеев.

В Рособоронэкспорте отметили, что РЛС П-18-2 "Прима" разработки и производства НПО "Алмаз" и "Нител" выполнена на современной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала, обладает повышенной помехозащищенностью и высокой мобильностью. Боевой расчет РЛС составляет два человека, время автоматического развертывания станции - около 5 минут.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
П-18
Компании
Алмаз Расплетина
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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2 комментария
№1
27.11.2020 10:54
Цитата, q
эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведенную с применением технологий stealth"
Продать за рубеж - правильное решение. Очень быстро попадёт в реальную боевую ситуацию. И посмотрим, насколько реальны эти рекламные уверения, что обнаруживает стэлс.
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№2
27.11.2020 13:28
странно , что название осталось П-18 . От старого Терека  там , видимо , ничего не осталось .
http://www.nitel-oao.ru/news.php?arhiv=0&path=0.21.31&news=31
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