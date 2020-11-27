Фрегат «Адмирал Горшков» провел пуск ракеты «Циркон» в Белом море

В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября, в Минобороны РФ.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», — указали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ракета поразила цель в 450 км в Баренцевом море и развила скорость полета более восьми Махов.

«Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», — добавили в Минобороны.

В начале ноября источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об испытаниях ракеты «Циркон», которые запланированы на ноябрь. В ходе испытаний ракета должна была поразить «морской щит, имитирующий корабль противника».

7 октября Минобороны опубликовало видео запуска «Циркона» с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты.