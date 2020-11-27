Войти
Известия.ru

Фрегат «Адмирал Горшков» провел пуск ракеты «Циркон» в Белом море

479
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября, в Минобороны РФ.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», — указали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ракета поразила цель в 450 км в Баренцевом море и развила скорость полета более восьми Махов.

«Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», — добавили в Минобороны.


В начале ноября источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об испытаниях ракеты «Циркон», которые запланированы на ноябрь. В ходе испытаний ракета должна была поразить «морской щит, имитирующий корабль противника».

7 октября Минобороны опубликовало видео запуска «Циркона» с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
22350
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
27.11.2020
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
27.11.2020
Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
05.06.2020
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 13:53
  • 2
Новая российская космическая станция сможет иметь экипаж до четырех человек - РКК "Энергия"
  • 27.11 13:47
  • 4
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 27.11 13:29
  • 2
США лишают российские самолеты иностранных комплектующих
  • 27.11 13:28
  • 2
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 27.11 13:01
  • 6
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 27.11 12:33
  • 3
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС
  • 27.11 11:46
  • 10
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 27.11 11:36
  • 65
Огневая мощь свободы
  • 27.11 10:59
  • 1
Шмель научит дроны, как пролезть в игольное ушко
  • 27.11 10:55
  • 3
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 27.11 10:47
  • 1
Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны
  • 27.11 08:00
  • 350
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.11 07:38
  • 23
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 26.11 23:52
  • 64
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 23:24
  • 9
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости