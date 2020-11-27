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Известия.ru

В России предложили отказаться от МКС и создать национальную станцию

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

России следует отказаться от участия в Международной космической станции (МКС) и создать национальную станцию. С таким предложением в четверг, 26 ноября, на совете РАН по космосу выступила ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Как объяснил член-корреспондент РАН, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев, ряд элементов на МКС серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя». Поэтому корпорация выступила с предложением отказаться от эксплуатации МКС и создать национальную станцию.

«По оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10–15 млрд. рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — привели слова Соловьева на портале «Научная Россия».

Он добавил, что Россия имеет обязательство участия в программе Международной космической станции до 2025 года.

Ранее 19 ноября космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что трещина в изолированной ранее промежуточной камере российского модуля МКС «Звезда» продолжает давать утечку воздуха.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
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