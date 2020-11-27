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ЦАМТО

Федерация Боснии и Герцеговины наращивает экспорт оборонной продукции

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Бронированная машина "Деспот"
Бронированная машина "Деспот", разработанная и построенная предприятием "Техничи ремонт Братунац" (ТРБ) в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, на военном параде в Банье-Луке, 09.01.2019.
Источник изображения: Техничи ремонт Братунац

ЦАМТО, 26 ноября. Федерация Боснии и Герцеговины официально объявила, что в 2019 году экспорт продукции военного назначения (ПВН) страны превысил 120 млн. евро.

Как сообщает Altair.com.pl, оборонная промышленность союзной республики экспортировала свою продукцию почти в 50 стран мира.

Экспортный портфель оружейных заказов Федерации Боснии и Герцеговины систематически растет. В 2016 году он составлял 87,6 млн. евро, в 2017 году – 99,2 млн. евро, в 2018 году – 105 млн. евро.

В Сараево заявляют, что оборонно-промышленный комплекс страны намерен к 2024 году выйти на уровень экспорта ПВН в диапазоне 500-600 боснийских конвертируемых марок, то есть по текущему обменному курсу около 225-305 млн. евро. Эти данные привел в своем официальном выступлении премьер-министр федерального правительства Фадил Новалич.

Для сравнения польский ресурс Altair.com.pl отмечает, что оборонный экспорт такой крупной европейской страны как Польша, согласно официальным данным Министерства иностранных дел, сократился с 486,96 млн. евро в 2018 году до 390,58 млн. евро в 2019 году. Также для сравнения в статье говорится, что экспорт сербских вооружений, по данным Белграда, в 2019 году может превысить 1 млрд. евро (в 2018 году – 897 млн. евро).

Производимые в БиГ высококачественные боеприпасы успешно поставляются таким крупным заказчикам, как Саудовская Аравия и Египет. Кроме того, в число заказчиков оборонной промышленности Сараево входят США, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Индонезия, Марокко, Германия, Австрия, Швейцария, Румыния, Словакия, Болгария, Хорватия и Северная Македония.

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