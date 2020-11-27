Военные испытали модернизированный перехватчик баллистических целей

Минобороны России обнародовало видеосъемку испытания новой противоракеты, которую боевой расчет ВКС успешно запустил с казахстанского полигона Сары-Шаган. На кадрах запечатлена доставка контейнера с опытным боеприпасом к месту старта, его установка в шахту и сам пуск ракеты.

Комментарии военных весьма скудные. Командующий Первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин ограничился фразой, что условная цель поражена с заданной точностью, а новый боеприпас достоверно подтвердил заложенные в него характеристики. Единственное, что дает пищу для размышлений, - упоминание генерала о предшествующей пуску серии испытаний. Не секрет, что они считаются завершенными после 10 успешных проверок. Лишь затем изделие принимают на вооружение.

В нынешнем году противоракеты наши военные запускали два раза: вчера и 28 октября. В 2019-м делали это как минимум дважды, а годом ранее - по меньшей мере, четыре раза. Сообщения об испытаниях новой противоракеты были в 2017-м. Официальной информации о стартах и тогда не хватало. Не назывался ни тип противоракеты, ни ее характеристики. Было лишь известно, что опытный боеприпас предназначается для системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района России.

Эксперты склоняются к мысли, что речь может идти о модернизированном изделии ПРС-1М, которое придет на смену стоящим сейчас на боевом дежурстве противоракетам системы А-135 ПРО Москвы. Опытный боеприпас еще известен под индексом 53Т6М (Gazelle по классификации НАТО). Он оснащен новым двигателем и современной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Силовая установка обеспечивает противоракету огромной скоростью и высотой полета, а высокотехнологичная "начинка" гарантирует перехват целей. По некоторым данным, в модернизированном варианте ее скорость превышает 5,5 километра в секунду. К тому же она выдерживает колоссальные перегрузки - до 200 g, что говорит о высокой работоспособности ее аппаратуры.

В СМИ была информация о возможности этого боеприпаса перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах от пяти до пятидесяти километров.

Мнение

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества":

- Это были испытания модернизированной ракеты 53Т6М ближнего перехвата комплекса А-135 ПРО Москвы. Известно, что в советское время были созданы две такие ракеты. Первая - 51Т6 дальнего перехвата уходила за границы космоса, на высоты свыше 100 километров. Вторая - 53Т6 ближнего перехвата эффективна на эшелоне в 40-50 км. По имеющимся данным, первая несла ядерную боевую часть, но изделие сняли с вооружения. Вторая после окончания эксплуатационных сроков подлежит замене. Решили не повторять то, что было сделано ранее, а модернизировать ракету. Ее обновленная версия - 53Т6М по сути уже завершает испытания.

Эта ракета, по имеющимся данным и заслуживающим внимания предположениям, может быть оснащена не только осколочно-фугасной боевой частью, как ее предшественница, но и способна уничтожать цель методом прямого попадания в нее. То есть выполнять так называемый кинетический перехват. Она попадает в боевую часть межконтинентальной баллистической ракеты, летящей на скорости несколько километров в секунду, и обеспечивает полное разрушение боевого блока МБР.

Надо понимать, что речь идет о возможности производить перехват одиночных целей. Но не отражать групповой и, тем более, массированный удар. Ровно так же этого не может сделать и американская система ПРО.

Система управления нашими противоракетами, естественно, тоже модернизируется. Ее компонентная база меняется на более современную электронную. Но радиолокаторы остались прежние, они находятся вокруг Москвы. Принципиальная конструкция самой ракеты тоже не изменилась. Однако ее электроника позволяет обеспечить большую точность поражения цели.

Юрий Гаврилов