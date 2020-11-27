БМП-1 останутся на вооружении украинской армии еще на 20 лет

Разработанные еще в СССР боевые машины пехоты БМП-1 будут актуальны для вооруженных сил Украины еще лет двадцать. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

По сведениям портала Defense Express, речь идет об образцах, которые пройдут глубокую модернизацию. Нежелание отказываться от советского наследства объясняется недостаточными техническими возможностями и имеющимися финансовыми проблемами.

В настоящее время в войсках эксплуатируется около двух сотен единиц такой техники. Часть из них приобретена за рубежом.

На Украине создано несколько вариантов доработанных "единичек". Основные изменения заключаются в замене старой башни с 73-мм пушкой 2А28 "Гром" на новые боевые модули с 30-мм автоматическими орудиями и более современным прицельным оборудованием.

Также не исключается возможность поступления в войска БМП "Кевлар-Э", созданных на базе самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика".

В то же время военные эксперты не верят, что разрабатываемые в настоящее время принципиально новые боевые машины пехоты будут доведены до серийного производства. Показателен пример самоходки "Богдана", опытный образец который не смог пройти даже начальные этапы испытаний.

Не исключено, что украинская сторона, будет вынуждена обратиться к зарубежной помощи: в странах Восточной Европы уже имеется успешной опыт улучшения характеристик созданных в СССР БМП.

Алексей Брусилов