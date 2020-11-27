«Роскосмос» обсудит с NASA судьбу МКС

«Роскосмос» планирует в следующем году начать консультации с NASA по вопросам технического состояния МКС и сроков ее эксплуатации. Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации 26 ноября.

Там пояснили, что ожидают от ракетно-космической корпорации «Энергия» предложений и инженерной записки по проекту создания новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на научно-техническом совете «Роскосмоса», а затем их направят в правительство.

В корпорации также указали, что вопрос срока эксплуатации МКС зависит как от технических моментов, а именно состояния ее модулей и расчетного ресурса, а также от политических вопросов, которые будут обсуждаться с партнерами «Роскосмоса».

«Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с NASA и другими партнерами к консультациям по этим темам», — сообщили в корпорации, добавив, что «Роскосмос» пока не планирует досрочно прекращать участие в работе МКС.

Ранее в этот день в РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в программе МКС и создать национальную станцию. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

По оценкам корпорации «Энергия», траты на дальнейшее финансирование станции в 10–15 млрд рублей слишком велики.

Россия имеет обязательство участия в программе Международной космической станции до 2025 года, добавили в РКК.

Ранее 19 ноября космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что трещина в изолированной ранее промежуточной камере российского модуля МКС «Звезда» продолжает давать утечку воздуха, несмотря на установленные ранее заплатки.

Незначительная утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе–сентябре следующего года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте.

В июле стало известно, что, после того как Международная космическая станция (МКС) выработает свой ресурс, российским грузовым кораблям «Прогресс» предстоит свести ее с орбиты и затопить в океане. МКС была выведена на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты.