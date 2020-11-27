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Через три года можно ожидать серийное производство самолета «Байкал»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Серийное производство самолета «Байкал», который придет на замену легендарному советскому биплану Ан-2, должно начаться на авиазаводе в Улан-Удэ в 2023 году.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Примерно уйдет полтора года на сертификацию для того, чтобы с 2023 года уже начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода», - сказал глава Минпромторга РФ.

На авиасалоне МАКС-2017 была представлена разработка ТВС-2ДТС, созданного на базе Ан-2 ФГУП СибНИА имени С.А. Чаплыгина. Серийное производство машины планировалось запустить  в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако позже в Минпромторге заявили, что этот самолет - экспериментальный и создан для отработки новых технологий и что на замену Ан-2 будет создаваться новая модель самолета, сообщает ТВ Звезда.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Минпромторг РФ
У-УАЗ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МАКС-20XX
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