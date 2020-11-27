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РИА Новости

В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кадр видео
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Белом море успешно проведен испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая, пролетев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море, сообщило Минобороны России.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря", - говорится в сообщении.

"По данным объективного контроля гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полёта ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе – ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", - добавляется в сообщении.

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнялась в начале октября сего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
22350
ГЗЛА
СФ
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