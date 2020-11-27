Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве.

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Германия в последнее время решила стать локомотивом агрессивных действий против стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Странно, что Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных походов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО и в Европейский союз", - сказал российский министр.

Ранее Лавров заявлял, что в Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ.

Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.