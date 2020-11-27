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ТАСС

РКК "Энергия" прогнозирует лавинообразный выход из строя элементов МКС после 2025 года

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Вид Международной космической станции (МКС) с американского шаттла «Индевор»
Вид Международной космической станции (МКС) с американского шаттла «Индевор».
Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA

Заместитель генконструктора Владимир Соловьев отметил, что траты на дальнейшее финансирование станции в компании оценивают в 10-15 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Многочисленные элементы Международной космической станции (МКС) могут начать выходить из строя после 2025 года. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - отметил Соловьев, слова которого приводит портал "Научная Россия".

Он отметил, что траты на дальнейшее финансирование станции РКК "Энергия" оценивает в 10-15 млрд рублей. В корпорации считают, что они "слишком велики". "Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - отметил первый заместитель генкоструктора.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что в настоящий момент идет завершение технических испытаний, подтверждающих работоспособность МКС до 2024 года и обсуждение с партнерами. Все партнеры, подчеркнул Крикалев, видят заинтересованность в продолжении эксплуатации станции и за пределами 2024 года.

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