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WarSpot

Корейский «убийца артиллерии» идёт в серию

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Источник изображения: warspot.ru

Южная Корея построит собственные тактические ракетные комплексы. Вчера, 25 ноября, пресс-служба Администрации программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) при Минобороны Республики Корея заявила о начале серийной сборки ракет KTSSM.

Для нужд южнокорейской армии планируется закупить не менее 200 ракетных комплексов KTSSM. Стоимость контракта оценивается в $289 млн. Серийное производство начнётся уже в этом году, а завершить поставки планируется к 2025 году.

Пуск ракеты KTSSM

Источник изображения: janes.com

Korean Tactical Surface-to-Surface Missile (KTSSM) является классическим представителем семейства тактических ракет. Разработка этого ракетного комплекса началась в 2014 году, а спустя три года он успешно прошёл огневые испытания. В марте 2018 года армия Южной Кореи объявила о создании новой артиллерийской бригады, состоящей из KTSSM и систем залпового огня K239 Chunmoo. Её основной целью являются укреплённые позиции артиллерии дальнего действия Северной Кореи вблизи Корейской демилитаризованной зоны.

KTSSM представляет собой одноступенчатую ракету с твердотопливным двигателем. Заявленная дальность — 120 км. Наведение осуществляется с помощью инерциальной и спутниковой систем наведения. Точность поражения цели — не более 2 м от точки прицеливания. Изначально KTSSM позиционировалась как ракета класса «земля-земля», и называлась «убийцей артиллерии». Основная цель KTSSM — дальнобойная северокорейская артиллерия в укрытиях, но в ходе последних испытаний система продемонстрировала возможность поражения надводных целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
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