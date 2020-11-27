Корейский «убийца артиллерии» идёт в серию

Южная Корея построит собственные тактические ракетные комплексы. Вчера, 25 ноября, пресс-служба Администрации программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) при Минобороны Республики Корея заявила о начале серийной сборки ракет KTSSM.

Для нужд южнокорейской армии планируется закупить не менее 200 ракетных комплексов KTSSM. Стоимость контракта оценивается в $289 млн. Серийное производство начнётся уже в этом году, а завершить поставки планируется к 2025 году.

Пуск ракеты KTSSM Источник изображения: janes.com

Korean Tactical Surface-to-Surface Missile (KTSSM) является классическим представителем семейства тактических ракет. Разработка этого ракетного комплекса началась в 2014 году, а спустя три года он успешно прошёл огневые испытания. В марте 2018 года армия Южной Кореи объявила о создании новой артиллерийской бригады, состоящей из KTSSM и систем залпового огня K239 Chunmoo. Её основной целью являются укреплённые позиции артиллерии дальнего действия Северной Кореи вблизи Корейской демилитаризованной зоны.

KTSSM представляет собой одноступенчатую ракету с твердотопливным двигателем. Заявленная дальность — 120 км. Наведение осуществляется с помощью инерциальной и спутниковой систем наведения. Точность поражения цели — не более 2 м от точки прицеливания. Изначально KTSSM позиционировалась как ракета класса «земля-земля», и называлась «убийцей артиллерии». Основная цель KTSSM — дальнобойная северокорейская артиллерия в укрытиях, но в ходе последних испытаний система продемонстрировала возможность поражения надводных целей.