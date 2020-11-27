Умер главный гидронавт России Алексей Буриличев

Стало известно, что 25 ноября 2020 года от последствий коронавирусной инфекции скончался выдающийся подводник, Герой Российской Федерации вице-адмирал Алексей Витальевич Буриличев.

Он возглавлял Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) - одно из самых секретных подразделений Министерства обороны Российской Федерации. Именно благодаря ему военные моряки смогли возобновить научную работу в области глубоководных исследований, был проведен ряд уникальных экспериментов, возродился отряд акванавтов. Уход из жизни такого человека, как Алексей Витальевич - утрата поистине невосполнимая.

Родился будущий подводник и Герой России 13 августа 1958 года в Ленинграде. В 1980 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. После окончания училища Алексей Буриличев проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота. С августа 1980 по октябрь 1985 года он был старшим инженером по средствам кораблевождения второго экипажа атомной подводной лодки К-123 проекта 705К, на которой в 1982 году дважды выходил на боевую службу. С августа 1982 по октябрь 1985 года Буриличев занимал должность помощника командира атомной подлодки К-373 проекта 705К.

Стоит отметить, что мало кому из подводников довелось служить на субмаринах этого проекта. Уникальные во всех отношениях титановые подлодки проекта 705К "Лира" так и остались непревзойденными по всем своим характеристикам. Достаточно сказать, что максимальная скорость "Лир" составляла, говоря сухопутным языком, 76 км/ч. При этом до столь большой скорости под водой лодка разгонялась за минуту. Она спокойно уходила от любой торпеды, а в случае необходимости могла развернуться на 180 градусов за 40 секунд и встречным залпом уничтожить идущие по ее следу торпеды.

К сожалению, ввод в строй субмарин проекта 705К пришелся на перестройку, служба их была недолгой. Но опыт, полученный Буриличевым на "Лире", во многом помог ему стать одним из лучших подводников Северного флота.

В 1986 году Алексей Буриличев окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После окончания классов был старшим помощником командира атомных подводных лодок К-463 проекта 705К, (июль 1986 - сентябрь 1987 года) и новейшей многоцелевой атомной субмарины К-317 "Пантера" проекта 971 (сентябрь 1987 - июль 1992 года). В июне 1991 года К-317 "Пантера" участвовала в поисковой противолодочной операции Северного флота в северо-восточной Атлантике и Норвежском море. По результатам этого похода Буриличев был награжден орденом Красной Звезды.

С июля 1992 по июль 1996 года Алексей Буриличев командовал атомной подводной лодкой К-461 "Волк" проекта 971, которая в этот период совершила три боевые службы, провела одну поисковую операцию, участвовала в различных учениях флота.

Летом 1996 года во время похода атомная подводная лодка К-461 "Волк" выполняла задачи в удаленных районах Атлантики и у побережья США. Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1996 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни", капитану 1-го ранга Алексею Витальевичу Буриличеву было присвоено звание Герой Российской Федерации.

В июле 1996 года капитан 1-го ранга Алексей Буриличев назначен начальником штаба - заместителем командира 24-й дивизии подводных лодок, а в сентябре 1998 года - командиром 24-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В июне 1999 года Буриличев заочно с золотой медалью окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова. В декабре 1999 года ему присваивается воинское звание контр-адмирал.

С июля 2000 года по июль 2002 года Алексей Буриличев являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. По окончании академии был назначен заместителем начальника штаба Северного флота.

С октября 2005 года и до своей смерти Алексей Буриличев являлся начальником Главного Управления глубоководных исследований Минобороны Российской Федерации. В декабре 2006 года ему было присвоено воинское звание вице-адмирал.

Благодаря энергии и инициативе Алексея Буриличева ГУГИ получило большое и интенсивное развитие. На посту начальника ГУГИ Буриличев лично принимал участие в походах в море и в глубоководных погружениях, за что трижды был удостоен ордена Мужества (в 2008, 2011, 2016 годах). При его непосредственном участии возобновились глубоководные научные исследования и боевые операции, а развитие и строительство техники для гидронавтов стало одним из приоритетов военного кораблестроения.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня отечественный ВМФ обладает лучшей в мире школой гидронавтов и совершенно уникальными глубоководными аппаратами - обитаемыми и автоматическими. И это - заслуга Алексея Витальевича Буриличева.

Более того, насколько известно, в мире нет аналогов нашему отряду гидронавтов. Он был сформирован в октябре 1976 года и сразу полностью засекречен, в отличие от отряда космонавтов. Акванавты готовились к тому, чтобы работать в легком водолазном снаряжении на глубинах в сотни метров. Аппараты для подводных исследований, которые они использовали, назывались не субмаринами, а атомными глубоководными станциями.

В девяностые годы минувшего века глубоководные исследования в России практически свернули, отряд акванавтов сохранялся чисто формально. И только, следует повторить, пришедший в ГУГИ Алексей Витальевич Буриличев смог вдохнуть вторую жизнь в то, что связано с серьезной глубоководной наукой и ее военным применением.

Светлая память вице-адмиралу, настоящему Герою России.

Сергей Птичкин