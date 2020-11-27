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Российская газета

Гибрид танка Т-55 и бронетранспортера БТР-60ПБ воевал в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Во многих странах мира существовали проекты по переделке снимаемых с вооружения танков в тяжелые бронетранспортеры.

Однако только в Израиле трофейные Т-54, Т-55 и "Центурионы" превратились в хорошо защищенные бронемашины "Ахзарит" и "Пума", которые в реальной боевой обстановке много раз спасали жизни военнослужащих.

Любопытно, что созданием подобной техники занимались и представители противоборствующих ливийских группировок. Этому способствовало большое количество брошенных старых танков, инженерных машин на их базе, а также БТР-60ПБ.

Например, на днях в Сети напомнили о существовании гибрида, при создании которого использовали корпуса от "пятьдесят пятого" и "шестидесятого". На крыше сохранилась башня с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Ходовая часть была усилена бортовыми экранами, которые быстро потеряли во время вооруженных стычек в городских условиях.

Большим недостатком этого образца считалась слабая противопульная бронезащита верхней части корпуса. Умельцы, почему-то не додумались усилить ее, установив хотя бы противокумулятивные экраны.

В других вариантах с защитой поступили более основательно, в ход пошли уже специально изготовленные бронированные рубки, а огневую мощь попытались усилить вооружением от БМП-1.

Также известна основательно переделанная МТ-ЛБу, на которую водрузили спаренную румынскую 30-мм автоматическую зенитную пушку A-436M.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливия
Румыния
Продукция
БМП-1
БТР-60
КПВТ
МТ-ЛБ
Т-55
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