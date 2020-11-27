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Военно-промышленный курьер

Германия намерена общаться с Россией, размахивая перед ней дубинкой

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Угроза» со стороны России стала более явственной, НАТО нужно усилить оборонные способности и говорить с позиции силы.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге.

«Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооружённых сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной», — сказала она.

Глава Минобороны ФРГ рекомендовала «провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы». «Мы должны усилить нашу позицию», — добавила она.

Она призвала вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы».

«Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», — заключила она.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявляла, что ЕС и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. В январе 2019 года Урсула фон дер Ляйен, занимавшая тогда должность министра обороны Германии, заявила, что России стоит играть по правилам, а её западным соседям нужно быть сильными и запастись терпением. 

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