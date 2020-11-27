ВЦИОМ: россияне больше всего из общественных институтов поддерживают деятельность армии

Согласно результатам опроса, второе место занимает РПЦ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более чем три четверти россиян (77,9%) поддерживают и одобряют деятельность армии. Второе место среди общественных институтов по одобрению соотечественников занимает деятельность РПЦ (58,4%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в четверг.

"Россияне по-прежнему больше всего среди общественных институтов поддерживают и одобряют деятельность армии - 67 пунктов Индекса одобрения деятельности общественных институтов (77,9% одобряют, негативно высказываются только 11,1%). На втором месте - РПЦ (33 пункта, одобрение высказывают 58,4%), на третьем - правоохранительные органы (21 пункт, 52,3% одобряющих)", - говорится в сообщении.

Работу в СМИ одобряют 42,1% респондентов, в прошлом году этот показатель составлял 51,7%. Деятельность Общественной палаты положительно оценивают 39,6% россиян, негативно - 24,3%. Политическими партиями довольны 33% соотечественников, недовольны 38,4%. Судебную систему одобряют 35,4% россиян, деятельность профсоюзов - 35,1% граждан. Оппозицией в стране довольны 29,4% граждан.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 ноября 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.