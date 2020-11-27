Российский эксперт видит опасности в стремлении Турции стать лидером исламского мира

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Стремление Турции играть лидирующую роль в исламском мире чревато для нее непредсказуемыми последствиями, считает независимый политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко.

"Турки хотят если ни лидирующую роль играть в мусульманском мире, то одну из лидирующих ролей. В итоге они наталкиваются на некоторые противоречия с арабскими государствами, прежде всего со странами Персидского залива", - заявил Малашенко на экспертной встрече в рамках совместного проекта ИМЭМО-"Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор" на тему "Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире".

"С моей точки зрения, для турок играть роль исламского лидера или одного из исламских лидеров очень опасна и может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя, конечно, Эрдоган рискует, и мы это прекрасно видим", - сказал Малашенко.

Он отметил, что Турция использует ислам в своих отношениях с радикальными и экстремистскими организациями, что "вызывает некое непонимание и даже отторжение".

"Безусловно, Эрдоган, будет продолжать свою активность на исламском направлении, для него это выгодно, удобно, но и чревато самыми непредсказуемыми последствиями, в том числе в самой Турции", - сказал Малашенко.