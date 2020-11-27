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Интерфакс-АВН

Эксперт допускает возможность отказа Турции от дальнейших закупок систем С-400

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Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция.
Источник изображения: © AP Photo, Turkish Defence Ministry via AP

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция может отказаться от дальнейших закупок российских систем ПВО С-400 из-за давления США, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Давыдов.

"Может сложиться ситуация что (США - ИФ) поставят Турции такие условия, от которых она не сможет отказаться. И тогда она может увидеть более выгодную возможность для углубления сотрудничества с США, в том числе по ПРО", - сказал Давыдов на экспертной онлайн-встрече, проходящей в рамках совместного проекта ИМЭМО и "Интерфакса".

25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не планирует отказываться от российских систем ПВО С-400 под угрозой санкций от США.

24 октября официальный представитель Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп заявила, что приобретенные у России С-400 будут поставлены на боевое дежурство вне зависимости от возможности интеграции с системой ПВО НАТО.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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