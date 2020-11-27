Республика Корея начинает производство тактических ракет и новой партии танков K2

ЦАМТО, 26 ноября. Правительство Республики Корея 25 ноября приняло решение о начале серийного производства нового типа тактических ракет наземного базирования, предназначенных для уничтожения подземных артиллерийских баз в КНДР.

Как сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), возглавляемый министром обороны Со Ук комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил на своем заседании планы производства к 2025 году более 200 тактических ракет класса "земля-земля" (KTSSM).

В рамках проекта стоимостью 450 млрд. вон (406,14 млн. долл.) Республика Корея успешно разработала новый боеприпас с использованием национальных технологий. Еще 320 млрд. вон были выделены на серийное производство ракеты.

По заявлению DAPA, проект направлен на обеспечение уничтожения дальнобойных артиллерийских орудий, укрытых в подземных туннелях, что позволит сорвать наступление противника в кратчайшие сроки.

По информации официальных лиц, дальность пуска новой баллистической ракеты составит около 120 км. Предполагается, что она будет способна поражать несколько целей одновременно. Принять ракету на вооружение планируется к 2022 году.

Как сообщает агентство, в августе 2019 года КНДР продемонстрировала новый тип ракет класса "земля-земля" и уже трижды провела их испытания. Ракета, размещенная на гусеничной транспортно-пусковой установке, имеет некоторое внешнее сходство с американской ОТР ATACMS.

В ходе заседания комитета также был одобрен третий этап серийного производства основного боевого танка К2. По данным DAPA, к 2023 году будет построено около 50 ед. K2 "Блэк Пантер" третьей партии. На это необходимо выделить около 2,83 трлн. вон.

По информации официальных лиц, как и ОБТ, которые производились в рамках второго этапа, новые танки будут оснащены трансмиссией иностранного производства и национальным двигателем. Трансмиссия южнокорейской разработки была признана не соответствующей современным стандартам.