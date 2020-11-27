Американцы ударили по Китаю со стороны Индии

США поставили ВМС Индии два многоцелевых беспилотных летательных аппарата Predator в первую очередь для разведывательных целей на границе с Китаем в Ладакхе, где сохраняется военная напряженность, а также для контроля в зоне Индийского океана.

Как сообщает газета The Times of India, американские БПЛА переданы индийской стороне в лизинг.

«Американские беспилотники прибыли в Индию в начале этого месяца и уже приступили к выполнению разведывательных полетов. Они будут использованы в зоне Индийского океана, а также на линии фактического контроля в восточном Ладакхе, где сохраняется военная напряженность с Китаем», - пояснил газете источник.

Отмечается, что лизинг БПЛА Predator осуществлен в рамках чрезвычайных закупок индийским министерством обороны в связи с осложнением обстановки на границе с Китаем в Ладакхе. Помощь в эксплуатации беспилотников оказывают американские технические специалисты.