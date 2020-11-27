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Шмель научит дроны, как пролезть в игольное ушко

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ученые из университета Нового Южного Уэльса изучили поведение насекомых и обнаружили, что способности шмелей ориентироваться в пространстве могут помочь в создании миниатюрных летающих роботов. Результаты исследования опубликованы Академией наук США.

Группа энтомологов наблюдала за поведением шмелей. Обладая относительно небольшим мозгом, эти насекомые безошибочно находят отверстие в преграде и меняют положение тела, чтобы проникнуть в него. Это сравнимо с тем, как человек поворачивает плечи перед тем, как войти в узкий проем.

Специалисты выяснили, что шмель «сканирует» отверстие, определяет его размеры и соответственно меняет форму тела. Ранее такое сложное поведение было отмечено лишь у животных с большой массой мозга, пишет РГ.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
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Сигнал из Арктики
1 комментарий
№1
27.11.2020 10:59
Цитата, q
Группа энтомологов
А без энтомологов не могли сообразить развернуть дрон боком?
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