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РИА Новости

Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России

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Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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    "Речь, скорее всего, идёт о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 "Нудоль". Появление такого комплекса позволит закрыть все опасные направления, в том числе космические. С его принятием на вооружение мы закончим строительство эшелонированной системы воздушно-космической обороны", - сказал Леонков.

    Эксперт отметил, что данная система отличается от своей предшественницы – комплекса шахтного базирования А-135 "Амур", которая защищает Москву и Центральный промышленный район, мобильностью - её можно поместить в абсолютно любой точке страны.

    Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года, и ноябре 2017 года.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Казахстан
    Россия
    Продукция
    А-135
    А-235
    Компании
    Минoбороны РФ
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