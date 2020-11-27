Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
"Речь, скорее всего, идёт о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 "Нудоль". Появление такого комплекса позволит закрыть все опасные направления, в том числе космические. С его принятием на вооружение мы закончим строительство эшелонированной системы воздушно-космической обороны", - сказал Леонков.
Эксперт отметил, что данная система отличается от своей предшественницы – комплекса шахтного базирования А-135 "Амур", которая защищает Москву и Центральный промышленный район, мобильностью - её можно поместить в абсолютно любой точке страны.
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года, и ноябре 2017 года.