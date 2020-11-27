Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.