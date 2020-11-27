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Россия отправила в Карабах проверенные в Сирии беспилотники

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БПЛА «Орлан-10»
БПЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Россия отправила в Нагорный Карабах комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, данное оружие будет «использоваться не для постановки помех», а «во время гуманитарных операций» для «отправки на сотовые телефоны текстовых, аудио- и видеосообщений». Издание напоминает, что «Леер-3» были успешно проверены в Сирии.

Газета отмечает, что данный комплекс РЭБ, способный по 10-12 часов имитировать сотовую вышку, включает три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Орлан-10» и пункт управления на грузовике КамАЗ-5350.

В сентябре 2019 года газета сообщала, что РБ-341В «Леер-3» сможет найти противника по сигналу сотового телефона и в режиме реального времени навести на него ударные средства.

В июле 2018 года полковник армии США Брайан Салливан заявил, что находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России.

В июне того же года военный сказал, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

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