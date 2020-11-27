Американцы разыгрывают в лотерею катание на танке

Любой желающий может стать победителем необычной лотереи от Музея американского наследия (American Heritage Museum). Для сбора средств администрация музея объявила акцию со сбором пожертвований, победитель которой получит уникальный приз — поездку на трёх легендарных американских танках времён Второй моровой войны.

Победителю лотереи Ultimate WWII Tank Experience достанется двухдневный курс, который будет включать обучение вождению на танках M24 Chaffee, M4A3 Sherman и M26 Pershing. Кроме того, счастливчик получит уникальную экскурсию по American Heritage Museum с возможностью заглянуть внутрь редких американских, немецких, советских и британских танков.

Постер лотереи Ultimate WWII Tank Experience Источник изображения: americanheritagemuseum.org

«Победитель Ultimate WWII Tank Experience и его гость наденут танковые комбинезоны и получат индивидуальные инструкции по вождению каждого из трёх американских танков. Вы почувствуете, как жили наши танкисты, пробиваясь через Европу в последние дни Второй мировой войны. Это не аттракцион. Вы будете управлять каждым легендарным танком, научитесь делать повороты с разной скоростью, взбираться на холм и преодолевать препятствия», — рассказали в пресс-службе Музея американского наследия.

Лотерея будет продолжаться до конца марта 2021 года, после чего среди всех сделавших пожертвования разыграют двухдневный «курс молодого танкиста». За первые дни акции музею уже удалось собрать более $35 000.