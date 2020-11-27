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РИА Новости

Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

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Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев
Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев, сообщил источник РИА Новости.

"Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус", — уточнил собеседник агентства.

Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. С отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота.

В конце 1980-х был помощником командира подводных лодок К-463 и К-317 "Пантера". В 90-х командовал атомной подлодкой К-461 "Волк", которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами.

Затем "Волк" долго скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличеву присвоили звание Героя России.

С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.

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Страны
Россия
США
Продукция
К-317 Пантера
К-461 Волк
Проекты
СФ
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