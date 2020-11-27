Личный состав Новороссийского десантно-штурмового соединения начнет новый учебный год с автоматами АК-12

ЦАМТО, 26 ноября. Десантно-штурмовой Кубанский казачий полк в Новороссийске получил на вооружение новейшие автоматы АК -12, с которыми личный состав гвардейского соединения приступит к плановым занятиям по боевой подготовке с 1 декабря.

"В этом году мы завершили поставку в десантно-штурмовое соединение более 3 тыс. автоматов АК-12, с которыми личный состав начнет заниматься с началом нового учебного года", – сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

На занятиях по боевой подготовке на полигоне Раевский личному составу будет продемонстрирована работа с новым автоматом при выполнении упражнений учебных стрельб. Инструкторы расскажут основные технические особенности конструкции и функциональные возможности нового образца стрелкового оружия.

АК-12 разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, на вооружение был принят в конце 2018 года, по сравнению с предыдущими поколениями обладает повышенной эргономикой, кучностью стрельбы.

Ранее на вооружение десантников в Новороссийске были переданы около 40 ед. новейшей боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ (Ракушка). Всего в 2020 году в ВДВ были переданы более 250 ед. современного бронетанкового вооружения и техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.