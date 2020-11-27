"Звездочка" завершила изготовление гребных винтов для ледокола "Евпатий Коловрат"

Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.

ЦАМТО, 26 ноября. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправил заказчику комплект запасных гребных винтов для строящегося ледокола "Евпатий Коловрат".

Два винта из нержавеющей стали изготовили специалисты Центра пропульсивных систем судоверфи. Гребные винты диаметром 3 м соответствуют классу Icebreaker 6.

Высокое качество гребных винтов удостоверила проверка, проведенная специалистами Российского морского регистра судоходства. Тем самым, Центр пропульсивных систем в очередной раз подтвердил свои компетенции поставщика мирового уровня.

Ранее в рамках этого же контракта заказчику был отправлен комплект основных винтов ледокола, строящегося в Санкт-Петербурге на верфи судостроительной компании "Алмаз".

Центр пропульсивных систем ЦС "Звездочка" на протяжении многих лет является ведущим российским изготовителем гребных винтов для ледокольной и морской арктической техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".