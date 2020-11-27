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ЦАМТО

"Звездочка" завершила изготовление гребных винтов для ледокола "Евпатий Коловрат"

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Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020
Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.
Источник изображения: ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (via flotprom.ru )

ЦАМТО, 26 ноября. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправил заказчику комплект запасных гребных винтов для строящегося ледокола "Евпатий Коловрат".

Два винта из нержавеющей стали изготовили специалисты Центра пропульсивных систем судоверфи. Гребные винты диаметром 3 м соответствуют классу Icebreaker 6.

Высокое качество гребных винтов удостоверила проверка, проведенная специалистами Российского морского регистра судоходства. Тем самым, Центр пропульсивных систем в очередной раз подтвердил свои компетенции поставщика мирового уровня.

Ранее в рамках этого же контракта заказчику был отправлен комплект основных винтов ледокола, строящегося в Санкт-Петербурге на верфи судостроительной компании "Алмаз".

Центр пропульсивных систем ЦС "Звездочка" на протяжении многих лет является ведущим российским изготовителем гребных винтов для ледокольной и морской арктической техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
Арктика
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