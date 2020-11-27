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Российская газета

Шмели помогут дронам проходить в щели

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Источник изображения: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab/Wikimedia.org

Ученые из университета Нового Южного Уэльса изучили поведение насекомых и обнаружили, что способности шмелей ориентироваться в пространстве могут помочь в создании миниатюрных летающих роботов. Результаты исследования опубликованы Академией наук США.

Группа энтомологов наблюдала за поведением шмелей.Обладая относительно небольшим мозгом, эти насекомые безошибочно находят отверстие в преграде и меняют положение тела, чтобы проникнуть в него. Это сравнимо с тем, как человек поворачивает плечи перед тем, как войти в узкий проем.

Специалисты выяснили, что шмель "сканирует" отверстие, определяет его размеры и соответственно меняет форму тела. Ранее такое сложное поведение было отмечено лишь у животных с большой массой мозга.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
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