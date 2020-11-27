Испытания САУ "Лотос" показали на видео

Ростех опубликовал видео испытаний десантируемой самоходки для ВДВ "Лотос". Ранее концерн сообщил, что боевая машина успешно прошла приемо-сдаточные тесты.

В ходе испытаний "Лотос" прошел 400 километров и произвел 14 выстрелов. Программа тестов состояла из 57 пунктов для оценки работоспособности всех узлов и агрегатов машины.

САУ использует шасси БМД-4М, весит 18 тонн и способна десантироваться с самолета с экипажем и боекомплектом. Большая часть операций по подготовке 120-миллиметрового орудия к стрельбе и ведению огня автоматизирована, наводится пушка цифровым прицельным комплексом. Дальность стрельбы 13 километров.

Также самоходка оснащена дистанционно управляемой турелью с 7,62-мм пулеметом и эффективной системой защиты от высокоточного оружия. Экипаж машины четыре человека.

- Авиадесантируемая САУ "Лотос" прекрасно показала себя. Боевая машина обладает хорошей скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы, - подчеркнул индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

Антон Валагин