Создание металлургического производства для ССК «Звезда»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Евгения Зайнуллина "У "Звезды" прокатил металл. "Роснефть" добилась создания метзавода в Приморье", ПАО "НК "Роснефть" все-таки решило строить металлургический завод на Дальнем Востоке, чтобы обеспечить прокатом верфь "Звезда", заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Инвестиции в завод составят 2,2 млрд долл., а мощность - 1,5 млн тонн стальной и трубной продукции, из которых только четверть переработает сама верфь. Прежде Минпромторг не видел смысла в этом производстве, а металлурги возражали против него, считая проект экономически неэффективным и избыточным.

Строительство судов на судостроительном комплексе "Звезда". Большой Камень (Приморский край), сентябрь 2020 года (с) ССК "Звезда"

Для верфи "Звезда" в Приморье будет построен металлургический завод мощностью 1,5 млн тонн стальной и трубной продукции, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Порядка 330-350 тыс. тонн сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями",- заявил Игорь Сечин. Стоимость проекта оценивается в $2,2 млрд. Завод будет построен около бухты Суходол, которая находится недалеко от бухты Большой Камень, где располагается "Звезда". По словам Игоря Сечина, технико-экономическое обоснование подготовлено китайской МСС International Incorporation. Для нового сталелитейного производства также потребуется строительство дополнительных энергомощностей.

Верфь "Звезда" должна стать первой в России, которая сможет строить суда большого дедвейта, в том числе нефтетанкеры и газовозы, методом крупноблочной сборки.

Вопрос обеспечения верфи листом обсуждался в апреле 2019 года на встрече с Владимиром Путиным. Тогда Игорь Сечин говорил, что для полноценной конкуренции с южнокорейскими производителями нужен лист длиной 24 м. По железной дороге лист такой размерности, по его словам, провезен быть не может, поэтому рассматривается строительство металлургического завода. В декабре 2019 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что вариант строительства литейного завода в Приморье не рассматривается, но вопрос строительства прокатного стана-5000 с повестки не снят. Министр неоднократно ранее подчеркивал, что необходимости в строительстве дополнительных мощностей нет, так как металлургические заводы могут производить стальной лист нужного формата, а специальный подвижной состав может обеспечить его перевозку. "Ъ" направил запрос в Минпромторг.

Источник "Ъ" в отрасли считает, что дополнительные мощности в 1,5 млн тонн станут избыточными для рынка РФ.

Другой собеседник "Ъ" добавляет, что на Дальнем Востоке будет сложно найти спрос на 1,1-1,2 млн тонн металлопродукции, поскольку верфь заберет лишь 25% выпуска будущего завода.

По словам источника "Ъ" в отрасли, сейчас "Звезда" покупает у российских металлургов 10-15% стали, еще 15-20% в Китае, а остальное - в Южной Корее. Однако иностранные компании не могут участвовать в поставках для атомного ледокола типа "Лидер", заложенного на "Звезде". В октябре 2020 года "Северсталь" поставила для него 1,2 тыс. тонн металлопроката. В сообщении компании говорилось, что заказ впервые был отгружен на наклонных платформах. Кроме "Северстали" поставлять широкоформатный стальной прокат может и ММК. Южнокорейские производители за счет удобной морской логистики могли давать верфи выгодные предложения, рассказывает источник "Ъ". Однако российским металлургам все равно удавалось заключать контракты благодаря ослаблению рубля, причем с премией к экспортному паритету.

По мнению исполнительного директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, для стали стоимость доставки - не слишком важный фактор. Возможно, говорит эксперт, на новом предприятии планируется производство нержавеющей стали или стальной продукции со специальным покрытием. В таком случае строительство целесообразно, так как в России не хватает подобных мощностей.