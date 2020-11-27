"Стабильный успех". Военный политолог об испытании новой противоракеты РФ

Минобороны сообщило об успешных испытаниях новой российской противоракеты. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
В России испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и поразила цель с заданной точностью. Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.
Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, новая противоракета "после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики".
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.
После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.