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РИА Новости

"Стабильный успех". Военный политолог об испытании новой противоракеты РФ

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Испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
Испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Источник изображения: © Минобороны России

Минобороны сообщило об успешных испытаниях новой российской противоракеты. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

В России испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и поразила цель с заданной точностью. Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, новая противоракета "после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики".

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Сегодня мы являемся свидетелями весьма успешных испытаний новой противоракеты. Насколько известно, она ‒ шахтного типа. Испытания проводились неоднократно с хорошими результатами, и это характеризует стабильность успеха. Тактико-технические характеристики этой противоракеты подтверждаются, она будет защищать небо нашей страны от ударов с воздуха и из космоса. Можно предположить, что она войдет в систему обороны и защиты центральных округов, а может быть, и других районов", ‒ сказал Андрей Кошкин.

Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.

После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
А-135
ПРС-1М
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