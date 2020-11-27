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Интерфакс-АВН

Российская подлодка провела учения в Черном море

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ПЛ 636.3
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Учения по постановке подводных минных заграждений в Черном море провела дизель-электрическая подлодка "Великий Новгород", сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ) России.

"По замыслу учения экипаж подводной лодки "Великий Новгород", используя скрытность как основное преимущество против надводного корабля, осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте следования условного противника", - говорится в сообщении флота.

Подводники отработали действия по постановке минных заграждений в назначенных районах и успешно выполнили нормативы по временным показателям. Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота, сообщили военные.

"Экипаж морского тральщика "Железняков" после завершения учения подводной лодкой "Великий Новгород" выполнил выборку учебных мин, отработав действия по предназначению", - сообщили в ЧФ.

"Великий Новгород" - одна из шести дизель-электрических подлодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для ЧФ. Головная субмарина проекта - "Новороссийск".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ЧФ
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