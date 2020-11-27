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Андрей Гончаров доложил о результатах работы Комиссии по инновационным проектам в 2020 году

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Здание Минобороны
Здание Минобороны.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

ЦАМТО, 26 ноября. В ходе заседания Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям по итогам работы в 2020 году начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров доложил об успешных испытаниях инновационных разработок, отобранных в интересах ВС России.

Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России совместно с довольствующими органами военного управления в 2020 году проведен ряд успешных испытаний и военно-технических экспериментов по оценке и подтверждению технических, эксплуатационных характеристик перспективных разработок, выполненных организациями и предприятиями промышленности в инициативном порядке.

Еще один военно-технический эксперимент был впервые проведен на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" с участием инновационных образцов техники и оборудования, отобранных Комиссией в интересах Военно-морского флота. В исследовании были задействованы автономные необитаемые подводные аппараты, перспективные гидроакустические станции, комплексы с БЛА в качестве ретрансляторов сигналов управления и передачи информации, представленные организациями и предприятиями промышленности России.

В ходе эксперимента проводилась оценка возможности построения быстро развертываемых систем освещения подводной обстановки в интересах борьбы с малоразмерными целями, в том числе автономными необитаемыми подводными аппаратами противника и подводными диверсантами.

В ходе учений "Кавказ-2020" в интересах Воздушно-десантных войск на полигоне Капустин Яр проведена апробация инновационной разработки, позволяющей организовать взаимодействие военнослужащих в ходе боя, а также специальных высокоманевренных транспортных средств, позволяющих оперативно перемещать тактические группы.

В тесном взаимодействии с Фондом перспективных исследований, организованы и проведены Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике "АКВАРОБОТЕХ-2020" и соревнования в области разработки, создания и эксплуатации перспективных робототехнических комплексов воздушного базирования "АЭРОБОТ-2020". Инициативные разработки участников соревнований отобраны представителями ГУНИД МО РФ для последующей апробации и представления заинтересованным органам военного управления, – цитирует генерал-майора Андрея Гончарова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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