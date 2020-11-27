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ЦАМТО

Airbus передала НАТО третий транспорт-заправщик A-330 MRTT

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Источник изображения: Фото: Airbus DS

ЦАМТО, 26 ноября. По информации Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA), 19 ноября на свою основную оперативную базу в Эйндховене прибыл третий многоцелевой транспорт-заправщик A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport).

После завершения процедуры приемки право собственности на самолет было передано (через Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений – OCCAR) от Airbus Defence and Space Агентству поддержки и закупок НАТО (NSPA), которое управляет парком MRTT от имени стран, реализующих программу формирования Многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

Этот самолет станет первым и единственным A330 MRTT, который будет модифицирован в конфигурацию для медицинской эвакуации (MEDEVAC). Авиабаза в Кельне станет местом постоянного базирования самолета.

Самолет будет трансформирован в конфигурацию для медицинской эвакуации на предприятии в Кельне (Германия). Он станет важным звеном в организации обеспечения перевозки раненых на большие расстояния. В комплект MEDEVAC входит до шести отделений интенсивной терапии (ICU), оборудованных в соответствии с самыми современными стандартами. Помимо шести пациентов интенсивной терапии, еще 16 пациентов могут перевозиться на носилках.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году в связи с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта совместной закупки A-330 MRTT. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов, включающее опционы на поставку 6 дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году Бельгия, а в 2019 году – Чехия.

Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), действуя от имени Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA), управляет фазой приобретения самолетов и их обслуживанием в течение первых двух лет эксплуатации. После этапа приобретения ответственность за эксплуатацию флота примет на себя NSPA. В сентябре 2020 года OCCAR от имени NSPA заключила с Airbus контракт на поставку 9-го A-330 MRTT.

В настоящее время программа MMF финансируется Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Германией, Бельгией и Чехией, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, находящихся в распоряжении НАТО. Как планируется, ВС Германии получат право эксплуатации самолетов в течение 5500 часов в год, ВС Нидерландов – 2000 часов в год, ВС Бельгии – 1000 часов, Люксембурга – 1200 часов, Норвегии и Чехии – по 100 часов в год. Позднее, в случае присоединения других стран к программе, могут быть заказаны еще три самолета.

Самолеты будут выполнены в конфигурации для пассажирских и грузовых перевозок, дозаправки в полете всех существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"), а также медицинской эвакуации.

Первый самолет прибыл на авиабазу "Эйндховен" (Нидерланды) с предприятия Airbus в Хетафе (Испания) 30 июня 2020 года, второй – 10 августа 2020 года. "Эйндховен" является основной авиабазой, где будет размещаться флот A-330 MRTT. Кроме того, они будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия). Из девяти самолетов MMF пять будут базироваться в Эйндховене и четыре – в Кельне.

В настоящее время многонациональное подразделение MMU (Multinational Multirole Tanker Transport Unit) проходит обучение и приступит к выполнению задач по предназначению в течение следующих месяцев. Поставка четвертого самолета запланирована на начало следующего года. Как ожидается, последний A-330 MRTT будет передан заказчику в конце 2024 года.

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