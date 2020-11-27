Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

ЦАМТО, 26 ноября. На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний в очередной раз достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как напоминает "РИА Новости", последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. А до этого – в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017-го.

После одного из пусков директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщил "РИА Новости", что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о ракете 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.