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Российская газета

Видео: В Казахстане прошло испытание новой ракеты ПРО России

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Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Тестовый запуск прошел успешно.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики. Тактические и технические параметры запуска ракеты не сообщаются.

"Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точность", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Отметим, что система противоракетной обороны России находится на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. А 28 октября на полигоне Сары-Шаган также прошли испытания противоракеты.

Кстати

На форуме "Армия-2020" состоялась презентация пусковой установки 51П6Е2 из состава перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан". Ракеты-перехватчики способны сбивать малозаметные цели на высоте 25 и дальности 30 километров. Интервал между пусками двух противоракет составляет две секунды, время развертывания установки к бою - шесть минут.


Николай Грищенко

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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